بعدما خرج من السجن لدفن والدته ولم يعد..عليوة يعود للواجهة ويحاضر حول “الحكامة” في نشاط حزبي

بعدما غادر السجن في إطار رخصة استثنائية لحضور جنازة والدته، ولم يعد إليه، يظهر أن خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، يستعد للعودة للعب أدوار متقدمة داخل الاتحاد الاشتراكي.

وعاد عليوة، للحياة السياسية من خلال تأطير أنشطة حزب الاتحاد الإشتراكي، بعدما كان نادر الظهور، ويرتقب أن يؤكر نشاطا حزبيا للاتحاد الاشتراكي يخريبكة.

وسيحاضر عليوة حول موضوع الحكامة الاقتصادية في ضوء التطلعات الصاعدة، وتم تقديمه في الملصق الإعلاني للندوة، بصفته خبيرا اقتصاديا ووزيرا سابقا.

وكانت قضية عليوة الذي خرج من السجن ولم يعد إليه، موضوع حدل بالبرلمان، فخلال مناقشة لجنة العدل والتشريع، في اجتماع سابق، للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور وزير الوظيفة العمومية، الاتحادي محمد بنعبد القادر، هاجم سليمان العمراني، برلماني حزب العدالة والتنمية، بشدة، طريقة تساهل الدولة مع ملفات الفساد.

وقال العمراني متوجها إلى الوزير الاتحادي: «تمت متابعة شباب كتبوا تدوينات، أما رئيس مؤسسة عمومية تورط في ملف فساد، فقد تم إطلاق سراحه لأن والدته توفيت».