لقاء متوقّع بين الرئيس الصيني والأميركي في ظل المباحثات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا أنه إذا رأى تقدما يتحقق في محادثات التجارة مع الصين، فإنه قد ينجح في تمديد المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهاء مهلة في أول آذار/ مارس ، وأشار إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سيكون بمقدورهما على الأرجح التوصل إلى اتفاقية.

ويذكر أن واشنطن وبكين تجريان مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية قبل ذلك الموعد الذي حددته الولايات المتحدة بشكل مبدئي لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10 في المئة إلى 25 في المئة.

وأبلغ ترامب وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي أن جولة المفاوضات هذا الأسبوع جرى تمديدها بالنظر إلى التقدم الذي يجري تحقيقه. وأضاف أنه إذا توصل البلدان إلى اتفاق فلن تكون هناك حاجة لزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب أيضا أنه يتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت قريب، وقائلا إن الاجتماع سيعقد على الأرجح في منتجع "مار آلارجو" في فلوريدا في آذار/ مارس.