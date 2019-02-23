شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن:الحزام الامني يسيطر على معسكر للقاعدة في مودية بأبين والان مع التفاصيل

تمكنت قوات الحزام الامني بمحافظة أبين اليوم السبت من السيطرة على معسكر للقاعدة بمدينة مودية بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن الحزام اقتحم معكسر للقاعدة في وادي عومران في مودية والذي يعتبر اكبر معسكر تدبيب للقاعدة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحزام الأمني أن الحزام الأمني سيطر سيطرة كاملة على معسكر وادي عومران الذي يعد مركز للتنظيمات الارهابية عقب تلقيهم هجمات موجعة.

وأضاف المصدر، وفقا لعدن الغد، أن القوة الأمنية بقيادة العميدين عبداللطيف السيد ومنير ابو اليمامه مستمرة في ملاحقة هذه الجماعات رغم تمترسهم في جبال الوادي.

وشوهد مكان لجماعة القاعدة مليئة بالدماء مما يؤكد على خسائرهم في الارواح والعتاد.