شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مبتعثو الجامعات اليمنية للصين يكشفون معاناة مستحقاتهم والان مع التفاصيل

أصدر مبتعثو الجامعات اليمنية الحكومية في الصين، اليوم السبت، بيانا يوضح معاناتهم بشأن المتستحقات.

ولخص المبتعثون للصين مشكلة المستحقات في بيان.

الاخوه الاعلاميين الأكارم

مستحقات مبتعثي الجامعات اليمنية الحكومية في الصين.

الموضوع وبكل اختصار اننا مبتعثي الجامعات اليمنية الحكومية في الصين والذين لم يتم اعتماد مساعداتهم المالية.

البعض منا أنهاء دراسته الماجستير وبدأ الدكتوره دون أن يحصل على منحه والبعض على وشك إنهاء دراسته دون منحه.

هناك بعض الزملاء تم قبلوهم في نفس الجامعات وهم مبتعثين من نفس الجامعات ولكن الغريب في الموضوع أن قرارت توظيفهم بعدنا والذي من خلاله يتم احتساب الاولوية بل أن بعضهم قرار ابتعاثهم أيضا بعدنا لكن تم اعتماد لهم منحة مالية.

رغم متابعتنا للمنحة الا اننا لم نعرف أين السبب، كلنا منتظرين أي شيء منهم ولكن لا فائدة ترجى منهم كل المحاولات بدون فائدة. الذي لايجدون من يعرف كيف يدخل قلوب المسؤولين قبل مكاتبهم لن يجد شيئا ففي هذا الوطن بدون محسوبيه لن يكون لك حق.

لماذا تقف الميزانية عاجزة أمام حقوقنا بينما تغدق على من لاحق له، الايعلم هؤلاء بأن ليس لدينا رواتب ولا منحه الايعلمون بان كل واحد منا لديه أسره بالإضافة إلى أعباء الحياه الاخرى.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تكن يوماً عوناً للطالب بل إنها ثقل على كاهله الا من كان من أصحاب الجاه والمناصب فانها البوابة السحرية حيث إنها تغدق في العطاء لهم وتعطي من لايستحق حق من يستحق، بل لم تقتصر على ذلك وحسب بل وظفت سماسره للابتزاز الطلاب لأكمال معاملتهم حيث لن تكتمل معاملتك مالم تجد سمسار يكملها لك.

لقد تعبنا ونحن نفتش عن طيف أمل بين الوزاره والجامعات والملحقيه، كلنا لدينا قرارات ولكن حبر على ورق ولم نجد أي تجاوب من قبل الملحقيه الثقافية في الصين.

نكتب اليكم ونحن أكثر من 30 طالب مابين ابتعاث جديد او استمراريه يبحثون عن حقوقهم الضائعة في غياهب وزاره التعليم العالي، نكتب اليكم لما عهدنا منكم من وقوف معا قضايا الطلاب.

نكتب اليكم لعل كتاباتكم تصل إلى من هم صم بكم عمي.. ضاعت حقوقنا او تأخرت ولم نجد أي شخص يسمع صوتنا فلذلك تواصلنا معاكم.

ولكم منا اجمل التحايا.. مرفق اليكم ملف كامل بالأسماء.