تظاهرات في السودان احتجاجا على قرارات البشير

خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رافضين ما وصفوه بالالتفاف على هذه المطالب.
وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، كما قرر تعيين 18 واليًا ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية.
وكلف الرئيس السوداني وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير الأمور، كما كلف ضباطا من الجيش والشرطة والأمن للقيام بمهام ولاة الولايات.
واستمرت التظاهرات حتى فجر السبت في أحياء مختلفة بالخرطوم وبحري حيث خرج بعض المحتجين للشوارع، كما أحرقوا إطارات السيارات تعبيرا عن رفضهم لقرارات رئاسية بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، في وقت قالت فيه المعارضة إن السلطات اعتقلت عددا من الناشطين.
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