"درع الجزيرة 10" يواصل فعالياته في المنطقة الشرقية بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل تمرين "درع الجزيرة المشترك العاشر" فعالياته، السبت، بمشاركة قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية.

التمرين الذي يستمر لمدة أسبوعين بدأ الأربعاء الماضي، ويعد من التمارين العسكرية الرئيسية ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري القائم، وتوحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية بين دول المجلس.

ورحب قائد قوة الواجب المشتركة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني بالمشاركين من جميع الجهات، مثمناً مشاركتهم في هذا التمرين، مقدماً شكره للمشاركين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين.





وأوضح القحطاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.

وأضاف أن للتمرين عدة أهداف من أهمها تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم، وتفعيل العمل المشترك، مشيراً إلى أن التمرين يأتي ضمن سلسلة من التمارين العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.

وبيّن أن تمرين "درع الجزيرة المشترك" يُعد من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءا من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، لما لها من أثر كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.





من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتمرين "درع الجزيرة المشترك العاشر" العميد الركن عبدالله حسين السبيعي أن التمرين يتضمن أربع مراحل أساسية؛ حيث إن المرحلة الأولى هي وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما انطلقت اليوم مرحلة التدريب الأكاديمي التي تشمل محاضرات لجميع القوات المشاركة من مجلس التعاون الخليجي والممثلين لهذه القوات، والمرحلة الثانية للتمرين هي تمرين مركز القيادة، حيث إن هذا التمرين يكُون من خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل فيه مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، فيما يكون في المرحلة الثالثة التدريب الميداني بالذخيرة الحية، وبعدها المرحلة الرابعة والأخيرة التي يكون فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة.