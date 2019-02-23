انت الان تتابع إيران تقول لديها خيارات لتحييد العقوبات الأمريكية "غير المشروعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الايراني حسن روحاني

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن إيران قولها يوم السبت إن لديها خيارات كثيرة لتحييد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية وأن رجال الدين الذين يتولون الحكم ليست لديهم خطط لإجراء محادثات مع واشنطن.

ونسبت الوكالة إلى علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قوله ”لدينا خيارات أخرى بخلاف إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق النفط إذا تعرضنا للتهديد... إن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى ’حسن النية‘ ولا حاجة لإجراء محادثات مع أمريكا“.

وأضافت الوكالة نقلا عن شمخاني أن إيران حققت 90 بالمئة من أهدافها في سوريا.