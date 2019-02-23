مدير المخابرات: البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم

وذكر قوش أن البشير الذي سيلقي كلمة للشعب السوداني بعد قليل (الجمعة)، سيستمر في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية.

ومن المتوقع، بحسب قوش، أن يعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقال المسؤول السوداني إنه لن تجري تعديلات على الدستور السوداني.