شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للانعقاد غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، مع الدعوة إلى جلسة تالية غدًا الأحد فى تمام الساعه 12 ظهرًا.

وشهدت الجلسة العامة، موافقة مجلس النواب بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس على تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسة إثر صدور أحكام قضائية على عضوية أعضاء المجلس وهل يلزم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية، والتى تتضمن موافقة ثلثى أعضاء المجلس أم أن العضوية تسقط تلقائيا وأن تكون الدراسة فى ضوء النصوص الدستورية والسوابق البرلمانية وأحكام المحكمة الدستورية.

ومنح عبد العال اللجنة التشريعية مهلة للانتهاء من تقريرها خلال 20 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، مضيفا: "نحن لا نتعجل فى اسقاط العضوية ولكن نتأنى فيها ومن لديه مشكلة يمكن أن يسويها فى هذا الفترة".