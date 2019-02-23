شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل استقبال سفير تشاد بلجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشئون الأفريقية لقاء برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس الجنة الشئون الإفريقية، اليوم السبت، السفير الأمين الدودو عبدالله - سفير دولة تشاد بمصر.



وفى بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة بالسفير واستهل حواره عن أهمية تعزيز العلاقات المصرية التشادية، مشيراً إلى حرصه الالتقاء معه لاسيما وأن تشاد دولة جوار وهى مشتركة مع مصر فى العديد من المجالات، وهدف اللقاء عرض والتباحث حول ما يحدث فى القارة الأفريقية.

وأعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء لاسيما لأنها فرصة ليصل شكره للشعب والحكومة المصرية والرئيس السيسى، ويهنئ مصر قيادة وشعباً على رئاسة الاتحاد الأفريقى.

كما أكد السفير، أن هناك قواسم مشتركة بين تشاد والشقيقة مصر خاصة فى المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمار، مطالباً أن يكون هناك تلازم وتعاون مستمر من خلال البرلمانين المصرى والتشادى لاسيما من خلال لجنة العالم العربى ببرلمان تشاد ولجنة الشئون الأفريقية بمصر.

فى نهاية اللقاء أكد رضوان أنه حريص كل الحرص على تبادل الزيارات البرلمانية والخبرات وإعادة مصر لأفريقيتها من خلال ممثلى الشعب.