العميد سلامي: بالمقاومة والصمود نحقق النتيجة ونؤيس العدو

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي ان "انتهاج المقاومة والصمود يحقق النتيجة المرجوة ويزرع الياس لدى العدو"، مشددا على ان "ايران لن تهاجم احدا ولكن لو هاجمها احد فلن تتركه وستلاحقه لدحره".
واعتبر أن "ثقافة الشهادة مولدة للاقتدار لانه في اجواء الحرب غير المتكافئة مع القوى الكبرى ظاهريا، فان عدم الخشية من الموت هي الاداة لشل قدرات هذه القوى"، مشيرا إلى انه "حينما لا يخشى شعب من الموت فلن يستسلم للعدو ابدا".
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