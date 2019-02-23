شمخاني: إيران لديها خطط لتحييد العقوبات الأميركية غير المشروعة

لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني إلى انه "لدى ايران خيارات كثيرة لتحييد إعادة فرض العقوبات الأميركية غير المشروعة على صادراتها النفطية وأن رجال الدين الذين يتولون الحكم ليست لديهم خطط لإجراء محادثات مع واشنطن".
وأشار الى أن إيران حققت 90 بالمئة من أهدافها في سوريا.
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