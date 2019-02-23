الأسد يُصدر مرسوماً بمنح دورات استثنائية للطلاب العسكريين والمدنيين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 69 للعام 2019 القاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى وعاماً استثنائيا للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.

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