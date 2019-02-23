مفتي صور: لمعالجة الملفات بطرق سليمة وشفافة بعيدا عن الكيدية

دعا مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله الحكومة الى "مقاربة الملفات والازمات وفقا للاولويات".

وخلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني اقيم في بلدة كفرحتى، لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة شقيقة رئيس البلدية علياء حمية، وحضره اعضاء لجنة المنطقة السابعة في الحركة، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة وفاعليات بلدية واختيارية وحشد من ابناء كفرحتى والجوار.

وشدد على "ضرورة معالجة الملفات بطرق سليمة وشفافة بعيدا عن الكيدية"، مؤكدا على "ضرورة الحفاظ على قيم الوحدة التي تمثل للبنان واحدا من ابرز عناوين قوته".