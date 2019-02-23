أسامة سعد بحث أوضاع شبعا مع ممثل الحراك المدني في البلدة

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، ممثل الحراك المدني لمكافحة الفساد في بلدة شبعا هلال علي نبعة. وقد تم خلال اللقاء تناول الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما في بلدة شبعا، واطلع سعد على أجواء التجاوزات الحاصلة في البلدية.

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