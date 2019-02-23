مصلحة الليطاني باشرت بأشغال إزالة مخيم النازحين في العاقبية

باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أشغال إزالة مخيم النازحين في العاقبية (الواقع عقاريا في البيسارية)، بعد إخلاء المخيم من النازحين الذي يبلغ عددهم حوالى 180 شخصا موزعين على 13 خيمة سكنية تضم كل منها غرفتين.

تعمم المصلحة التقرير اليومي لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار ال24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال (القرعون) وشارل حلو (جون) وبولس ارقش (الأولي)، اضافة الى جدول حركة المياه في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها.