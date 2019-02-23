باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أشغال إزالة مخيم النازحين في العاقبية (الواقع عقاريا في البيسارية)، بعد إخلاء المخيم من النازحين الذي يبلغ عددهم حوالى 180 شخصا موزعين على 13 خيمة سكنية تضم كل منها غرفتين.
تعمم المصلحة التقرير اليومي لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار ال24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال (القرعون) وشارل حلو (جون) وبولس ارقش (الأولي)، اضافة الى جدول حركة المياه في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني باشرت بأشغال إزالة مخيم النازحين في العاقبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.