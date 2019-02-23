قوى الامن: توقيف عصابة تجارة وترويج مخدرات في قضاء المتن

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لخطة عملها القاضية برصد وتعقب وتوقيف أفراد عصابات تجارة ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية، كلفت الشعبة قطعاتها لإجراء المتابعة الميدانية والاستعلامية لكشف هوية تلك العصابات وتوقيفهم وبنتيجة المتابعة التي أجرتها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من تحديد كامل هوية أفراد إحدى أهم العصابات التي تنشط في تجارة وترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان وبخاصة في المتن، وهي على الشكل التالي م. ق. من مواليد عام 1986 لبناني،ص. ق. من مواليد عام 1994 لبنانية، س. س. من مواليد عام 1997 سوري، ع. م. من مواليد عام 1999 لبناني و ب. ع. من مواليد عام 1989 لبناني وقد بينت الاستقصاءات والتحريات تبين ان م.ق. وزوجته ص. ق. يقومان بتجارة المخدرات وتوزيعها على المروجين في مختلف مناطق جبل لبنان وس.س. يروج المخدرات في منطقة المتن وع. م. يقوم بدور الكشاف لتأمين الحماية خلال عملية توزيع المخدرات وب.ع. هو احد الزبائن وبتاريخ 15/2/2019، وبعد المتابعة الدقيقة والرصد التي نفذتها قوة من شعبة المعلومات، تمكنت بعملية نوعية وخاطفة في محلة نهر الموت من توقيف التاجرين والمروج داخل سيارة نوع نيسان ساني لون فضي حيث ضبط بحوزتهم كيسان حجم كبير سعة /81/غ قائم من مادة الماريجوانا، 246كيسا بداخلها اكثر من 2 كلغ قائم من مادة السالفيا،134 كبسولة من مادتي كوكايين وباز الكوكايين، 14 مظروفا بداخلها مادة الكوكايين، 280 غ من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة عدد 16 ومبلغ مالي والسيارة المستخدمة كما تم بالتزامن عملية توقيف الرابع والخامس بالمحلة ذاتها وبالتحقيق مع المذكورين، اعترف كل منهم بما نسب اليه بقضايا المخدرات وأجري المقتضى القانوني بحقهم واودعوا مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".