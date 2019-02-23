أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في مداخلة تلفزيونية انه "مؤيد للزواج الديني ولكن لست قيما على الناس وعلى اجبارهم على ذلك".
وكشف قرطباوي ان "هناك استشارة قانونية لهيئة الاستشارات العليا المؤلفة من ثلاث قضاة أكدت أن الزواج المدني يجوز في لبنان"، لافتا الى ان "وزير الداخلية الأسبق مروان شربل كان لديه جرأة معنوية لقول نتيجة الاستشارة".
كانت هذه تفاصيل خبر قرطباوي: هناك استشارة قانونية تؤكد ان الزواج المدني جائز في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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