سليمان جال على مستشفى حلبا الحكومي: واجبنا جميعا الوقوف إلى جانبها

جال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد سليمان على اقسام مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا -عكار، يرافقه مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين والطاقم الإداري. اثر الجولة، إعتبر سليمان "أن هذه مستشفى الفقراء وواجبنا جميعا الوقوف إلى جانبها"، معلنا تقديمه جهاز التنفس الإصطناعي مع الحاضنة ليتمكن المستشفى من العمل بشكل أفضل وخدمة أهالي عكار".

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