أفيوني: التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا

اشار وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في كلمة له خلال ندوة بعنوان "إعادة التفكير في طريق النجاح" إلى ان "العالم اليوم يعيش الثورة الصناعية الرابعة إذ أصبحت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فتندمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مع كل محاولات الآخرين، ونسجل اختراقات وابتكارات تكنولوجية في مختلف مرافق الحياة، وعلى سبيل المثال: AL Biockchain Robotics IOT".

وراى افيوني ان "هذا قطاع حيوي يعتمد على الإبتكار والإبداع المستمرين ويلعب دورا محوريا في كل المرافق والمجالات، لذلك لا يمكن أن نبني اقتصادا عصريا ومزدهرا ومنتجا بدون أن يكون لدينا قطاع مزدهر وناجح في تكنولوجيا المعلومات وبصورة أشمل في اقتصاد المعرفة، فتكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة الحجر الأساس في أي خطة نهوض اقتصادي، وهذه فرصة لبنان للحاق بركب القرن الواحد والعشرين ولبناء اقتصاد الغد"، معتبرا ان "إنشاء هذه الوزارة وفي هذه الحقبة بالذات، دليل على نظرة عصرية ومتقدمة وطموحة. ما هو هدفنا؟ أن نخلق فرص عمل وفرص نمو لكل اللبنانيين وعلى الأخص الشباب وفي كل المناطق وعلى كل الأراضي".