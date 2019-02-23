الحريري التقى السيناتور الأميركي جايمس لانكفورد

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط السيناتور الاميركي James Lankford ترافقه السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشاردفي، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتم خلال اللقاء استكمال البحث في المواضيع التي أثيرت في لقاء امس.

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