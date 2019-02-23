أبو فاعور: وزارة الصناعة لم تحظ بالدعم الكافي في ظل الحكومات المتعاقبة

أكد وزير الصناعة وائل ابو فاعور في كلمة له خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة حول موضوع معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني أن "الوزارة لم تحظ بالدعم الكافي في ظل الحكومات المتعاقبة".

ولفت ابو فاعور الى انه " هناك مشروع لدعم الصناعيين بدعم الطاقة باربعين مصنعا كان قد وضعه الوزير حسين الحاج حسن واتفقنا مع الصناعيين بحق الدعم والرعاية مع حفظ مطالب العمال بأن لا يتعرضوا لأي افتئات بالاضافة الى سلامة وجودة الغذاء والمواصفات بما يعني الصحة ومسألة حماية الليطاني"، مؤكدا اننا "نحن مع الصناعيين من اجل ان نصل الى صفر تلوث في نهر الليطاني وهذا ما اتمناه من الصناعيين ان يعملوا به ويتقبلوا على اساسه هذا الموضوع وقد شكلنا فريقا مشترك بين وزارة الصناعة ومصلحة مياه الليطاني وسنتعاون بشكل كبير وما مضى قد مضى ونحن في زمن جديد ولن نقبل بعد اليوم اي تلوث بالليطاني ".