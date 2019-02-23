بلدية الشويفات تنجز مناقصة المرحلة الثانية لمركز الشويفات الثقافي الإجتماعي

أعلن المكتب الإعلامي في بلدية مدينة الشويفات أنه "بتاريخ 22 شباط 2019 أنجزت بلدية مدينة الشويفات المناقصة العامّة لمشروع "مركز الشويفات الثقافي الإجتماعي" الذي سيتم مباشرة العمل بالمرحلة الثانية منه في غضون أيّام، وجرت المناقصة بحضور رئيس المجلس البلدي زياد حيدر"، مشيرا الى انه "بعد فضّ العروض المشاركة، فازت بالمناقصة شركة "نيو بقاع" لصاحبها أكرم البسط، حيث استوفت كافة الشروط المطلوبة بالإضافة إلى السعر الأدنى بين جميع المشاركين ( 1.9 مليار ليرة )، علماً أن دفتر الشروط تضمّن كافة التفاصيل لإنهاء المرحلة الثانية من المركز وتسليمه بجهوزيّة تامّة ليتمكّن أبناء المدينة من استخدامه في كافة مناسباتهم".

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