افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "في اطار التعاون القائم بين قوات اليونيفيل والسكان المحليين نظمت الكتيبة الاسبانية ندوة زراعية في بلدة بلاط قضاء مرجعيون حضرها الى اعضاء التعاونية الزراعية حشد من المزارعين من ابناء البلدة والجوار وتحدث فيها خبراء زراعيون من اسبانيا حول كيفية زراعة الزيتون وكيفية العناية بهذه الشجرة وطريقة حمايتها من الأمراض التي تصيبها بهدف تحسين وزيادة الانتاج ضمن المواصفات المتبعة في الدولة المصنفة زراعيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الكتيبة الاسبانية نظمت ندوة زراعية في بلدة بلاط حول زراعة الزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.