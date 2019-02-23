النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت السياج الحدودي مقابل منتزهات الوزاني

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت السياج الحدودي واجهزة المراقبة المثبتة عليه على طول السياج التقني ما بين بلدة الغجر وسهل الحولة مقابل منتزهات الوزاني وذلك في ظل تحليق لطائرة اسرائيلية دون طيار فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان. وفي الجانب اللبناني سُجل انتشار ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونفيل لمراقبة الوضع.

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