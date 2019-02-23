القبض على تشكيلين عصابيين بتهمة الإتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على تشكيلين عصابيين، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة في شبرا الخيمة، جري التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

وتحرر عن الواقعتين المحضر رقم "7917 لسنة 2019" جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمحضر رقم "7908 لسنة 2019" جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

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