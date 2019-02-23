مصر تحصد "برونزية" بطولة البحر المتوسط في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
حقق المنتخب المصري لكرة اليد تحت 17 سنة، اليوم السبت، المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها بورسعيد في الفترة من 17 إلى 24 فبراير الجاري، بعد الفوز على رومانيا بنتيجة "21 – 16".
وتفوق المنتخب المصري على منافسه الفريق الروماني لعبًا ونتيجة، رغم قوة وخبرة المنافس الذي يمتاز لاعبوه بالبنيان الجسدي القوي.
حضر المباراة المئات من جماهير بورسعيد، التي ساندت الفريق المصري طوال أحداث اللقاء .
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