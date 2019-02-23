اعتقال 100 انفصالي في كشمير الهندية

قال مسؤولون في الشرطة، اليوم السبت، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 انفصالي في مداهمات بكشمير الهندية الليلة الماضية، ضمن حملة على الجماعات التي ربما تتسبب في مشكلات قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو.
ويأتي هذا التحرك بعد انفجار سيارة ملغومة في 14 فبراير أسفر عن مقتل 40 على الأقل من أفراد الأمن الهندي.
وحذرت الحكومة الهندية من أنها ستلجأ لكل الخيارات في حوزتها للرد على الهجوم الإرهابي في كشمير.
وقال مسؤول كبير في شرطة كشمير "وصول مزيد من القوات وإلقاء القبض على قياديين وناشطين من الجماعات الانفصالية جزء من عمل في إطار الانتخابات نأخذه على عاتقنا لضمان انتخابات حرة ونزيهة".
ويسعى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لفترة جديدة في انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في مايو.
وقال مسؤول الشرطة "لن يُسمح بالحملات المناوئة للانتخابات وسيتم اعتقال الانفصاليين لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الولاية".
وأدت الاعتقالات لمشاهد عنف في بعض أنحاء كشمير إذ رشق محتجون الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
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