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30 قتيلاً وجريحاً من ميليشيات الحوثي بمعارك في حجة

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قُتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الإنقلابية في معارك مع مسلحي قبائل حجور في مديرية قارة بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وذكر مصدر عسكري، أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين، بعد أن أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على تفجير الوضع شرق مديرية قارة، وفتحها جبهة جديدة فيها.
ووفقاً للمصدر، فإن المعارك أسفرت عن سقوط 30 عنصراً من المليشيات الانقلابية ما بين قتلى وجرحى، وإعطاب 3 عربات عسكرية تابعة للمتمردين، وفرار من تبقى من عناصرهم، وفقاً لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وبحسب المصدر فإن المتمردين الحوثيين، وعقب خسارتها للمعركة، أقدموا على استهدف مواقع يتمركز فيها، مقاتلو القبائل في جبل الرحبة، بعد انكسارها شرق المديرية.
وذكر المصدر، أن المليشيات لجأت إلى حشد عناصرها من مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، ودفعت بهم إلى جبهة حجور بمحافظة حجة عبر مديرية باجل، لتعزيزات عناصرها هناك، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها مؤخراً في حجور بكشر، ولاحقاً في حجور، بمديرية قاره.

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