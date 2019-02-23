تزايد الاحتجاجات في السودان بالرغم من إعلان الطوارئ

كتبت - نور إبراهيم:

رفض حزب المعارضة الرئيسي في السودان، اليوم السبت، إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ قائلاً إن المحتجين سيواصلون حملتهم إلى أن يتنحى الذي استمر ثلاثة عقود.

فرض البشير حالة الطوارئ، وحل الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات في محاولة

لتهدئة الشعب بعد شهرين من المظاهرات اليومية.

وقال حزب الأمة الوطني المعارض في بيان إن "حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ ليس سوى تكرار لإخفاقات النظام، ولا شئ يرضي

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الناس سوى تنحي البشير".

وقع الحزب على وثيقة من أجل الحرية والتغيير، ووقع عليها أيضًا الحزب الشيوعي ومجموعة من السياسيين لعدة مجموعات من المتمردين في المناطق النائية في السودان.

تنص الوثيقة على رؤية المستقبل ما بعد البشير بنظام عدلى تم إصلاحه ومجموعة من الإجراءات لوقف التدهور الإقتصادي للسودان.