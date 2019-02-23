- 1/2
- 2/2
ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن وزراء في الحكومة طالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالتنحي بعد الانتخابات المحلية في مايو المقبل.
تهدف المطالبات للسماح لزعيم جديد بتسليم المرحلةالمقبلة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزراء أن ماي ستضطر إلى المغادرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من
ووفقا لشبكة "بلومبرج"، تعهدت ماى لحزبها بأنها ستتقاعد قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة والمقررة فى عام 2022، لكنها من المرجح أن تواجه ضغوطا للقيام بذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء في حكومة تيريزا ماي يطالبونها بالتنحي عن الانتخابات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.