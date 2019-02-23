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وزراء في حكومة تيريزا ماي يطالبونها بالتنحي عن الانتخابات المحلية

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تيريزا ماي- أرشيفية
كتبت - نور إبراهيم:

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن وزراء في الحكومة طالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالتنحي بعد الانتخابات المحلية في مايو المقبل.

تهدف المطالبات للسماح لزعيم جديد بتسليم المرحلة

المقبلة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزراء أن ماي ستضطر إلى المغادرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من

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مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لشبكة "بلومبرج"، تعهدت ماى لحزبها بأنها ستتقاعد قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة والمقررة فى عام 2022، لكنها من المرجح أن تواجه ضغوطا للقيام بذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

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