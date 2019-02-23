فرنسا: عملية مكافحة المتشددين في منطقة الساحل تؤتي ثمارها

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب- أرشيفية

وكالات

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم السبت، أن عملية مكافحة الجماعات المتشددة في منطقة الساحل تؤتي ثمارها.

وقال فيليب - في تصريحات على هامش زيارته لمالي أوردتها قناة (فرانس 24) - إن "عملية مكافحة الإرهاب في الساحل تتطلب التصميم

والصبر والتواضع .. ونحن في مواجهة معركة شرسة".وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غداة إعلان الجيش الفرنسي مقتل الجزائري جمال عكاشة الملقب بيحيى أبو الهمام؛ الرجل الثاني في أكبر تحالف متشدد فيمنطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة.

وسيجري رئيس الوزراء الفرنسي - الذي وصل مساء أمس إلى باماكو - محادثات اليوم مع نظيره المالي سوميلو بوبيي مايجا، والرئيس أبو بكر كيتا، وسيوقع اتفاقا للتنمية في مالي بقيمة 85 مليون يورو بينها 50 مليونا على شكل قرض و35 مليونا دعما عن طريق وكالة التنمية الفرنسية.