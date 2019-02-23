بعد صفقة نيمار..سان جيرمان يخطط للانتقام من برشلونة مجدداً

لازالت المناوشات بين نادي برشلونة وباريس سان جيرمان مستمرة، بعد الصفقة الأخيرة التي حسمها الرئيس ناصر الخليفي، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، وهاته المرة تجاوز صفقات اللاعبين لتمتد إلى المسؤولين.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” القريبة من النادي الكتالوني، فإن باريس سان جيرمان، يفكر في التعاقد مع إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، ليتولى مهمة المدير الرياضي بباريس سان جيرمان.

وأكد المصدر ذاته، أن النادي الباريسي عن طريقه رئيسه، تواصل مع إيريك بالفترة الأخيرة، وعرض عليه المهمة الجديدة، إلا أن الأخير لم يحسم بعد موقفه بالموافقة أو رفض المقترح القادم من فرنسا، مع واحد من أبرز عمالة “الليغ 1”.