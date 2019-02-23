مرشح جديد لخلافة ساري في تدريب تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يفكر في الفترة الحالية بالبدائل المطروحة بالنسبة للمدرب حال التخلي عن خدمات المدرب الحالي، ماوريسيو ساري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "تيليغراف" البريطانية اليوم، السبت، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، والإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب ديربي كاونتي الحالي، هما أبرز المرشحين لخلافة ساري.
وأضافت الصحيفة أن هناك مفاجأة تسعى لتحقيقها إدارة تشيلسي، وهي التعاقد مع ستيف هولاند، المدرب المساعد لغاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا.
ولفتت إلى أن إدارة البلوز، ترغب في جعل هولاند يعمل كمدرب للفريق، بالإضافة إلى عمله كمدرب مساعد مع ساوثغيت.
وكان هولاند قد فعلها من قبل عندما كان مدربًا مساعدًا في تشيلسي مع رافاييل بينيتيز، وجوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، بالإضافة إلى عمله مع ساوثغيت مع منتخب الشباب في إنجلترا، قبل التفرغ لمنتخب الأسود الثلاثة.
وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، غدا الأحد، هي الفرصة الأخيرة لساري من أجل الحفاظ على منصبه الحالي.
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