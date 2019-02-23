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برشلونة يجهز عرضا لضم نجم أتلتيكو مدريد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الإسباني يستهدف تعزيز صفوفه من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل الأنباء التي تتردد حول اقتراب لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش من الرحيل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يجهز 110 ملايين يورو للتعاقد مع ساؤول نيغويز، نجم الأتلتي، كي يكون بديلًا للكرواتي إيفان راكيتيتش القريب من الانتقال لإنتر ميلان.

وأضافت أن برشلونة يسعى لإغراء ساؤول بتحسين راتبه، من أجل إقناعه بعدم إكمال عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يمتد حتى صيف 2026.

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ولا يعد برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات نجم الأتلتي، لكن اللاعب كان يحظى باهتمام قبل أن يتعرض الأخير لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمنع من إبرام صفقات لمدة فترتي انتقالات.

ويهدف مانشستر سيتي، أيضًا إلى ضم ساؤول، حيث يراه البديل المستقبلي للاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو.

يذكر أن ساؤول شارك هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد في 31 مباراة، وأحرز 3 أهداف وصنع مثلها.

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