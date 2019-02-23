البصل والثوم يحدّ من ثاني أكثر سرطان منتشر في أوروبا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استخلصت دراسة أجراها باحثون بالمستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية "Asia Pacific Journal of Clinical Oncology" العلمية، أن الإكثار من تناول خضروات الثوم والبصل والكراث بانتظام، يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وراقب الباحثون للوصول إلى نتائج الدراسة، 833 مريضا بسرطان القولون والمستقيم من الرجال والنساء، وقارنوا عاداتهم الغذائية مع 833 شخصًا لا يعانون من المرض، ويتطابق المجموعتين في العمر والجنس ومحل الإقامة.

وجمعت المعلومات الديموغرافية والغذائية من خلال المقابلات الشخصية، ووجد الباحثون أن احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79 في المئة لدى البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من الثوم والبصل والكراث مع من استهلكوها بكميات قليلة.

وقال قائد فريق البحث الدكتور تشى لي إن "الجدير بالملاحظة فى بحثنا، أن هناك اتجاها يفيد بأنه كلما ازدادت كمية خضروات الثوم والبصل والكراث كانت الحماية ضد سرطان القولون والمستقيم أفضل".

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كما وأضاف أنه "بشكل عام، سلطت النتائج الحالية الضوء على الوقاية الأولية من سرطان القولون والمستقيم من خلال التدخل فى أسلوب الحياة، وهذا يستحق المزيد من الاستكشافات المتعمقة".

ويذكر أن سرطان القولون والمستقيم يعتبر ثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفاة المرتبطة بالسرطان في أوروبا، إذ يتسبب في وفاة 215 ألف شخص سنويًا.

ومن المرجح إصابة أكثر من 2.2 مليون شخص بسرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضًا باسم سرطان الأمعاء، في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وسرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، في الولايات المتحدة؛ إذ يُصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنويًا، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم، وفقًا لجمعية السرطان الأميركية.