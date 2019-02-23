انت الان تتابع تفاصيل خبر أحكام جديدة في مصر ضد 18 شخصاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 02:25 مساءً - قضت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم السبت، بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات والمؤبّد بشكل نهائي ضد 18 متهماً، في قضية "أحداث بولاق أبو العلا"، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 88 متهماً بالسجن المؤبّد، والمشدد لمدة 15 عاماً على 16 متهماً آخرين، بينما قضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم في القضية.

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وتقدَّم 18 متهماً بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، إلا أنه رُفض، وتم تأييد الحكم السابق ضدهم بعد أن أسندت النيابة للمتهمين تهم "القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلّحة".

كما وجهت إليهم تهم "الاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام، والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة"، و"استعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات".

ويعيش الشارع المصري حالياً على وقع تنفيذ أحكام إعدام بحق 15معارضاً سياسياً، خلال الأسبوع الماضي، وهو ما ألّب الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.