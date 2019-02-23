انت الان تتابع تفاصيل خبر "قاطع الرؤوس" في داعش بقبضة الاستخبارات العراقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 02:25 مساءً - اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أحد عناصر تنظيم الدولة، المشهور بلقب "قاطع الرؤوس"، على الحدود العراقية السورية.

وقالت المديرية، أمس الجمعة: إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين الذين تسلّلوا عبر الحدود العراقية السورية".

وأضافت: "هذا الشخص معروف بقاطع الرؤوس"، مشيرة إلى أنه "ظهر بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا".

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وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، استعادة جميع الأراضي التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها منذ 2014، وتقدر بثلث مساحة العراق.

وزاد نشاط تنظيم الدولة مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وازدادت أيضاً عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفّذ عناصر التنظيم سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.