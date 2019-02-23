انت الان تتابع تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة في فيتنام تمهيداً لقمّة كيم وترامب الثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 02:25 مساءً - بدأت استعدادات أمنية مشددة، اليوم السبت، في العاصمة الفيتنامية هانوي؛ تمهيداً للقمّة المرتقبة بين الرئيسين؛ الأمريكي دونالد ترامب، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي يصل إلى البلاد خلال أيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 200 عنصر من الاستخبارات الأمريكية سيصلون قريباً إلى هانوي لتأمين سلامة ترامب، ومن المقرر أن يُنقلوا على متن طائرات عسكرية من القاعدة الأمريكية في اليابان.

وأرسلت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، طائرات عسكرية من نوع "بوينغ سي-17"، محمّلة بتجهيزات ومعدات مخصصة لإجراء اللقاء، كما تم إرسال سيارات "ليموزين" وأخرى من نوع "شيفروليت سوبوربان" ومروحية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فيتنام أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور هانوي "في الأيام المقبلة"؛ للقاء ترامب في القمّة المقررة يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وفق ما ذكرت هيئة "باو كوك تي" الإعلامية الناطقة باسم الخارجية الفيتنامية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عدة، أمس، أن كيم سيصل إلى هانوي، في وقت متأخر من يوم 25 أو 26 من الشهر الجاري.

ويفترض أن يلتقي كيم وترامب، في 27 و28 فبراير، في هانوي، لبحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وهو اللقاء الثاني من نوعه، حيث التقيا في يونيو الماضي في سنغافورة.