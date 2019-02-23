شكرا لقرائتكم خبر عن زائرون للمكلا يشيدون بالإنجاز الأمني في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تشهد سواحل ومتنزهات وساحات مدينة المكلا ارتياد الآلاف من المواطنين والعوائل من مدينة المكلا ومختلف مدن المحافظة والزوار من أنحاء محافظات الجمهورية الذين يستمتعون بسواحلها الجاذبة ومهرجاناتها الشيقة وأجوائها المعتدلة .

وعلى امتداد السواحل يمارس المئات من الشباب هواياتهم المفضلة بممارسة لعبة كرة القدم والاغتسال في بحر العرب .

وأشاد زوار من خارج المحافظة بالأجواء المعتدلة لمدينة المكلا وما تتمتع به المدينة ومدن ساحل حضرموت من أمن واستقرار بفضل الله تعالى ثم العيون الساهرة لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية وبمتابعة دؤوبة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .

وعلى صعيد التنمية، كشف محافظ حضرموت عن تنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة من ضمنها بناء خزانين بسعة 23 الف طن.

وأوضح البحسني انه تم الانتهاء من اعداد الدراسات وسيتم خلال الأيام القادمة انزال مناقصة المشروع الى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 130 طن وهو ما سيزيد من حركة السفن بميناء المكلا بالإضافة الى انشاء مبنى خاص لإدارة المنشات بالشركة.

ولفت "البحسني الى ان شركة النفط كغيرها من مؤسسات الدولة وبسبب الأوضاع التي عاشتها حضرموت ويعيشها الوطن حاليا واجهتها كثير من المشاكل حتى كادت ان تعلن افلاسها ولكن حرصا منا قمنا بدعم فرع الشركة بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة عليها".

وأضاف " تم تسديد جزء كبير من ديون فرع الشركة وقربيا سيتم التسديد بقية المديونية بسبب تحمل الشركة تزويد محطات الكهرباء بالوقود ".

وكان مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري تطرق الى جملة من النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستقرار التمويني.