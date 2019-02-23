الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في حجة ومليشيا الحوثي تتخبط

تمكنت قوات الجيش الوطني ،صباح اليوم، من تحرير تبتي سيّان والسوداء غرب مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا في مواجهات مع الجيش الوطني فيما فر آخرون باتجاه المدينة.

ونفذ طيران التحالف غارتين جويتين على مواقع المليشيا قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل الجيش الوطني.

وتخوض قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع مليشيا الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوبا وأطراف مستبأ شرقا إلى غربي حرض شرقا.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر 'لليمن العربي' أن قبائل حجور بمحافظة حجة تمكنوا قبل أيام، من القبض على طاقم قناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيات الحوثي.

وأضافت مصادرنا، أنه تم القبض على طاقم الإنقلابيين عند تسلله إلى منطقة العبيسة بمديرية كشر.

وتابعت مصادرنا، أن الفريق الحوثي كان يعمل على تصوير بعض المناطق بهدف إيهام المشاهدين بسقوط المنطقة بيد الجماعة.

ومن جانب آخر، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم اختطاف النساء في العاصمة اليمنية صنعاء ، واحتجازهن في سجون غير رسمية، لتلفيق تهم كيدية وابتزاز أهاليهن لدفع مبالغ خيالية.

وفي جريمة جديدة، أقدم الحوثيون، على اختطاف المواطنة إيمان محمد البشيري وهي أم لثلاثة أطفال، من جوار منزلها في شارع 16 بصنعاء بعد أن تم تعقبها، وقامت بإخفائها في أحد السجون التابعة لها.

وبحسب المصادر فإن سبب اختطاف البشيري، جاء على خلفية اعتراضها على نهب الميليشيا للإغاثة وبيعها في الأسواق، والتسبب بمجاعة لأبناء الشعب.