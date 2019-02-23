شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يكشف عن مشاريع نفطية ضخمة في حضرموت والان مع التفاصيل

دشن محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، والدكتور خالد سلمان العكبري، مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، ندوة حول واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة بمقر الشركة.

وخلال الندوة أعلن محافظ حضرموت عن تنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة من ضمنها بناء خزانين بسعة 23 الف طن.

وأوضح البحسني انه تم الانتهاء من اعداد الدراسات وسيتم خلال الأيام القادمة انزال مناقصة المشروع الى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 130 طن وهو ما سيزيد من حركة السفن بميناء المكلا بالإضافة الى انشاء مبنى خاص لإدارة المنشات بالشركة.

ولفت "البحسني الى ان شركة النفط كغيرها من مؤسسات الدولة وبسبب الأوضاع التي عاشتها حضرموت ويعيشها الوطن حاليا واجهتها كثير من المشاكل حتى كادت ان تعلن افلاسها ولكن حرصا منا قمنا بدعم فرع الشركة بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة عليها".

وأضاف " تم تسديد جزء كبير من ديون فرع الشركة وقربيا سيتم التسديد بقية المديونية بسبب تحمل الشركة تزويد محطات الكهرباء بالوقود ".

وكان مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري تطرق الى جملة من النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستقرار التمويني.