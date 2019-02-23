شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة لوضع اللوائح والإشارات المرورية بشوارع حديبو والان مع التفاصيل

بدأت في حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى، عملية وضع اللوائح والإشارات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك تحت إشراف مدير عام شرطة المحافظة العميد علي أحمد الرجدهي.

وقال العميد علي أحمد الرجدهي إن تلك العملية تهدف إلى تنظيم حركه السير ووضع اللوائح والإشارات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية من أجل الحد من الحوادت المرورية.

ودعا الرجدهي جميع سائقي المركبات والدراجات النارية إلى التفاعل والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.

وجدد مدير عام شرطة المحافظة التأكيد على صف ضباط وأفراد شرطة السير بالتواجد في الشوارع الرئيسية للحيلولة دون وقوع مخالفات مرورية في كافة الشوارع، وكذلك الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي والزي العسكري والعمل على تنفيذ التوجيهات التي ستعمل على حل المشاكل المواطنين في المحافظة.

وعلى صعيد آخر، أقامت كلية التربية بمحافظة أرخبيل سقطرى يومًا ثقافيًا في إطار إتاحة الفرصة أمام الطلاب للإبداع.

وأعلن وكيل المحافظة صالح علي سعد أن قيادة السلطة المحلية ستخصص نسب من برنامج للتنمية لدعم البنية التحتية وتطوير الكلية ودعمها بكافة المجالات التعليمية، معرباً عن سعادته بهذا الحفل البهيج والصرح التعليمي.

وأثنى وكيل المحافظة على التطور الذي تحقق في كلية التربية حتى أصبحت صرحاً علمياً كبيراً بتخرج منها العديد من أبناء الجزيرة.

وتقدم وكيل المحافظة بالشكر للمبدعين من الطلاب على ما أظهروه من إبداعات كبيرة على مسرح الحفل، مشدداً على أهمية تمنية المواهب الطلابية، وتشجيعها ورعايتها مادياً ومعنوياً.