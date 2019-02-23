بالصور.. إقبال كثيف مع انطلاق السباق الرئاسي في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مراكز الاقتراع في نيجيريا، السبت، إقبالا كثيفا من الناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط منافسة قوية بين الرئيس الحالي محمد بخاري، ومرشح المعارضة عتيق أبوبكر.

والانتخابات التي تأجلت أسبوعا لأسباب لوجستية، انطلقت عبر 120 ألف مكتب تصويت، ودعي لها نحو 84 مليون ناخب مسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في صباح اليوم الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت جرينتش.

أعداد كثيفة من الناخبين النيجيريين شهدتها اللجان الانتخابية منذ الصباح، حيث اصطفت الطوابير أمام مراكز الاقتراع، رغم التفجيرات التي سبقت بدء التصويت بساعات قليلة.

وتستحوذ الانتخابات النيجيرية على اهتمام إقليمي ودولي، نظرا لمكانة نيجيريا صاحبة أكبر عدد سكان في القارة الأفريقية بنحو 190 مليونا، كما أنها أكبر مصدر للنفط داخل القارة السمراء.

كما يُجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها 23 ألف مرشح للحصول على مقعد في مجلس النواب المؤلف من 360 نائبا ومجلس الشيوخ المكون من 109 مقاعد.

ويتعين على المرشح للانتخابات الرئاسية للفوز بالمنصب الحصول على 25% من الأصوات في ثلثي الولايات النيجيرية، بالإضافة إلى العاصمة الاتحادية أبوجا، وإلا يتم اللجوء إلى جولة إعادة الأسبوع التالي.. ولم يكشف عن أي موعد لإعلان النتائج.