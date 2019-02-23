انت الان تتابع أمريكا تدين مقتل شخصين في فنزويلا: متطوعون أبرياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدان البيت الأبيض استخدام الجيش الفنزويلي للقوة بعد مقتل شخصين من السكان الأصليين في فنزويلا خلال محاولتهما منع جنود من إغلاق معبر حدودي مع البرازيل. قال البيت الأبيض، في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة استخدام الجيش الفنزويلي للقوة ضد مدنيين عزّل ومتطوعين أبرياء عند حدود فنزويلا مع البرازيل". وأضاف البيان: "الرئيس الانتقالي خوان جوايدو (نصب نفسه رئيسا وتعترف به الولايات المتحدة) طلب مساعدة إنسانية عاجلة من المجتمع الدولي من أجل شعب بلاده، بينما نظام مادورو أعطى أوامر بإغلاق الحدود وقمع هؤلاء الذين يحاولون إدخال المساعدات إلى البلاد".

وتابع البيان: "يجب على الجيش الفنزويلي أن يسمح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد بطريقة سلمية. العالم يراقب". وتحوّلت المساعدات الإنسانية إلى محور رئيسي في الصراع على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي اعترفت به 50 دولة، بعد إعلان نفسه رئيسًا انتقاليا. كان الرئيس