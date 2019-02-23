الان تتابع الجيش الأفغاني يقتل 27 مسلحا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قُتل 27 مسلحاً خلال عمليات برية وغارات جوية، نفذها الجيش الأفغاني في أربعة أقاليم مختلفة من البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم نقلاً عن وزارة الدفاع في بيان لها، أن عشرة مسلحين قُتلوا وأصيب 11 آخرون، خلال غارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في منطقة أندار بإقليم غزني, فيما قتل ثمانية مسلحين، خلال غارات جوية بمدينة تارينكوت بإقليم أوروزجان وتم أيضاً تدمير بعض الأسلحة والذخائر.

وأكدت الوكالة مقُتل خمسة مسلحين على الأقل خلال غارات جوية في إقليم هلمند ،إضافة لتدمير اثنين من مخابئهم، ودراجة نارية وبعض الأسلحة والذخائر, كما قُتل أربعة مسلحين على الأقل خلال الغارات الجوية المماثلة بمنطقة “باراكي باراك” بإقليم لوجار.