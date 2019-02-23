شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تفتح أبوابا لمستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى، إن مصر ستظل قبلة العالم الحديث، كما كانت باعثة الحضارة للعالم القديم وغدا فى شرم الشيخ مدينة السلام يجتمع قادة الاتحاد الأوروبى البارزين مع القادة العرب فى قمة تاريخية واستثنائية عنوانها الاستثمار فى الاستقرار وهذه القيادات رفيعة القدر والمستوى لن تأتى لمجرد التجمع أو اللقاء وإنما لتطرح هموم شغلت العالم كله فى العقود الأخيرة كمواجهه الإرهاب منفذيه ومموليه وحاضنيه والهجرة غير المشروعة التى زلزلت المجتمعات الأوروبية فى الألفية الجديدة فضلا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود التى تنال من أمن واستقرار واقتصاديات المجتمعات كلها ‏بلا تفرقه.

وأضاف سعد الجمال فى بيان اليوم:"علينا أن نفتخر بأن التجربة المصرية فى متناول كل هذه الملفات ومواجهة كل هذه التحديات أصبحت نموذجا يحتذى وتسعى الدول كبيرها وصغيرها للاستفادة منها".

وتابع :" لنا أن نفتخر أن لدينا قيادة سياسية حكيمة وشجاعة أدركت وبعمق قدرات وإمكانات مصر كوطن ودولة وشعب وخططت ونفذت كل ما من شأنه نجاح التجربة المصرية فى الاستثمار فى الاستقرار وعندما أعلن الرئيس السيسى أن يدا ستبنى ويدا تحارب الإرهاب فإن الإمكانات الحقيقية لمصر ومؤسساتها المختلفة قد انطلقت فى هذا الطريق الصعب لتحقق النجاح تلو الآخر فى الميادين كافة وإذا كان هذا المؤتمر وهذه القمة تؤكد من جديد عودة مصر للريادة الإقليمية والعالمية فإنها تفتح أبوابا جديدة لمستقبل مشرق.