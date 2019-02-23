شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "دينية البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الدكتور أسامة العبد، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن توقف مرتبات 3000 عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012، وتوقفت مرتباتهم في شهر أغسطس 2015، بادعاء اتخاذ إجراءات تثبيتهم، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وممثلين عن هيئة الأوقاف.

كان رأى اللجنة بعد مناقشة الطلب، وفقا للدكتور أسامة العبد، أنه إذا كان لدى أى شخص قرار تعيين عام 2012 فعليه أن يتقدم إلى القضاء أو إلى الوزارة بصورة من قرار التعيين إذا كان القرار صحيحا، وعدم اعتراف وزارة الأوقاف بوجود أى قرارات تعيين فى ذلك الوقت.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من "سويلم" بشأن إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف بمركز أبو حماد والقرين محافظة الشرقية.

ويشير طلب الإحاطة إلي أن القيمة الإيجارية مرتفعة جدا، بينما قال سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن السعر الحالى أقل بكثير من القيمة السوقية، وأن هناك اتفاق علي زيادة سنوية للقيمة، وهناك من يستأجر ويقوم بالتأجير أيضا للغير بأكثر من 10 آلاف جنيه.

وأوصت اللجنة الدينية، بتشكيل لجنة من الخبراء من الإسكان والزراعة وهيئة الأوقاف للنظر في القيمة الحالية مع مراعاة مستأجرى واضعى اليد بالتاريخ القديم، واحترام شرط الواقف والحفاظ علي أموال الوقف.