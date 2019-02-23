صور.. وزير الإسكان فى أول حضور بالبرلمان: نحاول إرضاء كافة المواطنين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول حضور له بعد أداء اليمين الدستورية، شارك وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، فى اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة اليوم السبت، برئاسة النائب علاء والى، وذلك أثناء مناقشة اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف المستدامة بالمناطق الريفية.

فى مستهل اللقاء، رحب أعضاء اللجنة بوزير الإسكان الجديد، وقدموا له التهنئة، متمنين أن يستكمل مسيرة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان السابق ورئيس الوزراء الحالي، وفى هذا الصدد طلب النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة، بعقد اجتماع آخر لعرض خطة عمل الوزارة في مجال المرافق فقط.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تحاول إرضاء جميع المواطنين، مشيراً إلى الفترة القادمة ستشهد الوزاءة أعمال مكثفة لاسيما بعد إصدار قانون التصالح على البناء، حيث من المتوقع أن يتقدم العديد من المواطنين لطلب خدمة الصرف الصحى متابعاً : يجب أن أنوه أن الوزارة ليس لديها ميزانية لسد احتياجات المواطنين كلهم فى وقت واحد.