شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية وتوزيع سلع غذائية بأسعار مدعمة من "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، ماراثون رياضى للدراجات الهوائية بمشاركة شباب الحزب بمدينة الشروق، فضلا عن تنظيم يوم ترفيهى للأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب التبين، كما تم تنظيم يوم رياضى بمركز شباب مدينة السلام.

وفى محافظة الشرقية، قام الحزب بالدفع بعدد من السيارات المحملة بحوالى 10 آلاف كرتونة تحتوى على مواد غذائية لتوزيعها بأسعار مدعمة بالمجان على الأسر الفقيرة بمختلف قرى مراكز المحافظة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم.

وفى محافظة دمياط نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان على أهالى قرية جمصة بمركز كفر البطيخ، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل الحزبى بأحد القاعات بمركز شباب رأس البر.

وفى محافظة كفر الشيخ، نظم الحزب ندوة تثقيفية حول مخاطر إدمان المخدرات بعنوان "لا للمخدرات" بحديقة العائلات بمدينة فوه.

وفى محافظة بورسعيد، نظم حزب مستقبل وطن، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة الشرق.

وفى محافظة البحيرة، أقام الحزب عدة منافذ متحركة سيارات متحركة سيارات متنقلة لبيع الأسماك واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى غربال وأبو السعود والبيضا بمركز كفر الدوار.

وفى محافظة الفيوم، نظم الحزب يوم ترفيهى لبعض الأطفال بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، فضلاً عن توزيع عدد 500 كرتونة تحتوى على مواد غذائية بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم.

وفى محافظة بنى سويف، نظم الحزب ندوة تثيقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة بقرية الزيتون بمركز ناصر.

وفى محافظة الأقصر أقام الحزب معرض لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة أمام محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر.

وفى محافظة أسيوط، قام الحزب بتوزيع بعض الوجبات الغذائية الجاهزة على بعض الأسر الفقيرة بمنطقة السوق القديم بمركز ساحل سليم.

وفى محافظة الوادى الجديد، قام الحزب بالقيام بأعمال نظافة ورفع القمامة والتجميل بقرية الشيخ والى بمركز الداخلة بمشاركة بعض شباب الحزب، فضلاً عن تنظيم قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على بعض رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بالمجان بقرية بغداد بمركز باريس.

وفى محافظة مطروح قام الحزب بالقيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة محمود العيسوى الابتدائية بمدينة الحمام، فضلاً عن تنظيم لقاء جماهيرى بمدينة سيدى برانى لاستعراض خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة.